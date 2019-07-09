Başkan Şahin, Osmangazi’yi Anma etkinliğine katıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmangazi’yi Anma etkinliğine katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen Osmangazi’yi Anma etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Şahin, “Bilecik ve ilçeleri kuruluşun ve kurtuluşun şehrine yakışan konuma gelecek. Turizmde yükselen değer olan Osmaneli halkının selamlarını sizlere iletiyorum. Bilecik’ten iş için ayrılmış hemşerilerimizi tekrar Osmaneli ilçemize dönmeye davet ediyorum. Osmaneli göç alıyor, bu göçün hemşerilerimiz sizlerle gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Osmaneli artık yaşam kalitesi ile sizleri tekrar yerleşim için bekliyor” ifadelerine yer verdi.