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Başkan Şahin, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 1.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:50
Başkan Şahin, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 1. Olağan Kongresinde yapılan oylama ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de gerçekleştirilen toplantıya katılarak, Bilecik’i temsil etti. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı’nın seçildiği kongrede, 207 oydan 185’ini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Marmara Belediyeler Birliği başkan vekilliğine ise; Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman seçildi.


Başkanlığının açıklamasından sonra konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, gerçekleştirilen toplantı ve verilen kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise Bilecik’in bundan sonra da gerçekleştirilecek toplantıda en iyi şekilde temsil edileceğini belirterek “İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Kongresine Bilecik’imizi temsilen katıldık. Yapılan oylama ile Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçilen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı tebrik ediyorum. Toplantının ve alınan kararların şehirlerimizin geleceği için güzel sonuçlara kaynaklık etmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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