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Başkan Şahin Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:12
Başkan Şahin Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti.


Merkezdeki çalışan kadınlarla bir araya gelen Başkan Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür ve El Sanatları Merkezindeki kadınların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, güzel eserler ortaya konulması için imkanlar ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti. Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezinde el emeği göz nuru eserlerin oluşturulduğunu kaydeden Başkan Şahin, “Kültür ve El Sanatları Merkezindeki kadınlarımızı ziyaret ettik. Eğitmen ve kursiyerlerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yapılan güzel çalışmalar için bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:12
  1. sanat
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