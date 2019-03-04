Başkan Şahin, küçük sanayi sitesini ziyaret etti Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Başkan Şahin, küçük sanayi sitesini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Şahin, “2014-2019 dönemimizde küçük sanayi sitesine doğalgazı getirdik ve altyapısını çözdük. 2019-2023 döneminde Allah nasip ederse küçük sanayi sitemizi büyüteceğiz ve toplam alanı 100 bin metre kare olan modern üretim merkezi haline getireceğiz” dedi.

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