Başkan Şahin, koltuğunu devretti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koltuğunu, ortaokulu öğrencisi Esma Kuş’a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ve heyecanı bütün yurtta olduğu gibi kurtuluşun şehri Bilecik’te de yaşanıyor. Etkinlikler kapsamında Osmangazi Orta Okulu Öğrencisi Esma Kuş, belediye başkanı makamına geçerek, belediye çalışmaları ile yapılacak projeler hakkında bilgiler alarak, talimatlar verdi.

Belediye başkan yardımcılarının çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Esma Kuş, kentte başta çocuklar ve yetişkinlere yönelik yapılabilecek hizmetler hakkında açıklamalarda bulunarak yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar verdi.

Belediye başkanlığının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Ortaokul Öğrencisi Esma Kuş, ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin’in şehir ve şehir insanı için yapmayı planladığı çalışmalar hakkında sorular sordu.