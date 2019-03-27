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Başkan Şahin, İstanbul’dan gelen ’İyilik Melekleri’ni ağırladı

İstanbul’dan Samsun’a gelerek ’kardeş okul’ Çınarlık Ortaokulu’na yardım malzemesi getiren Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in misafiri oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:20
Başkan Şahin, İstanbul’dan gelen ’İyilik Melekleri’ni ağırladı

İstanbul’dan Samsun’a gelerek ’kardeş okul’ Çınarlık Ortaokulu’na yardım malzemesi getiren Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in misafiri oldu.


İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ’kardeş okul’ seçtikleri Çarşamba Çınarlık Ortaokulu’nu ziyaret etmek amacıyla Samsun’a geldi. Kardeş okullarına yardım malzemesi getiren öğrenciler Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in konuğu oldu.



Samsun’da unutulmaz anlar


İstanbul’dan Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, kurdukları gönül köprüsü sayesinde Samsun’da unutulmaz anlara imza attı. Koordinatörlüğünü Matematik Öğretmeni Fatma Tortumlu’nun yaptığı ’İyilik Kumbaram Projesi’ kapsamında, okul öğrencilerinin yürüttükleri çalışmalarla sağladıkları giyim, kırtasiye ve spor malzemelerini bizzat elden teslim etmek amacıyla, Okul Müdürü Taner Gülek Gümüşel, Matematik Öğretmeni Fatma Tortumlu, Türkçe Öğretmeni Ayben Öztek, Beden Eğitimi Öğretmeni İzzet Dilber, 8 veli ve 32 öğrenci ile birlikte Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Çınarlık Ortaokulu’na geldi.



Kardeşlik, kalpte atan sevgidir


İstanbul’dan gelen konuk öğretmen, öğrenci ve veliler, Çınarlık’ta, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Necdet Bal, Çınarlık Okul Müdürü Hakan Yılmaz, Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Yüce, tüm öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük sevgi gösterisi ve coşkuyla karşılandı. İstanbullu öğrenciler, Çınarlıklı kardeşlerine yardım malzemelerini teslim ederken duygu yüklü anlar yaşandı. Çınarlık Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özgür Kaya, "Kardeşlik sözlerde biten bir cümle değil kalpte atan bir sevgi çemberidir. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez" sözleriyle anlamlı günün özetini yaptı.


Tören sonrası yenilen yemeklerin ardından Çınarlıklı öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları sürpriz hediyelerle İstanbul’dan gelen kardeşlerini uğurladı.



“Kalpleri birleştirdiniz”


Anlamlı ve örnek buluşma için Samsun’a gelen konuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in de misafiri oldu. Başkan Zihni Şahin, Samsunlu olan eski dostu Okul Müdürü Taner Gülek Gümüşel, öğrenciler, veliler ve diğer meslektaşlarını Sevgi Kafe’de ağırladı. Başkan Zihni Şahin, "Sizler İyilik Kumbaram Projesi’yle kilometreleri aşıp buralara kadar geldiniz ve kalpleri birleştirdiniz. Bu hareketiniz tüm okullarımız için örnek olmalı. Bu sevgi çemberinin genişleyerek bütün kalplerde tomurcuklanmasını diliyoruz" diye konuştu.


İstanbul’dan gelen konuklar, yenilen yemeğin ardından Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi ile Doğu ve Batı Park’ta bulunan tarihi ve doğal mekanları gezerek akşam saatlerinde Samsun’da ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:20
  1. doğa

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