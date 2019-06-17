Başkan Şahin, İstanbul’daki Bileciklilerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belirli dönemlerde çevre illerdeki Bileciklilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul’da yaşayan Bileciklileri ziyaret etti. Dernek üyelerinin talep ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Semih Şahin, “İstanbul Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Bilecik Belediyesi olarak her zaman İstanbul ve yurdumuzun her köşesindeki hemşehrilerimizin yanında yer aldığımızı belirttik” ifadelerine yer verdi.

Dernek temsilcileri ve üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.