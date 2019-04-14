Başkan Şahin çocuklarla tiyatro oyunu izledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan tiyatro oyununu izleyerek, çocukların sevincini paylaştı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan Heidi adlı oyun ile çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Bilecik’te çocukların gülümsemesi için daha birçok çalışmayı gerçekleştireceklerini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Belediyemiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunlarından Heidi adlı tiyatro oyununu çocuklarımızla birlikte izledik. Çocuklarımızın her zaman gülümsemesi için daha güzel ve keyifli birçok çalışmayı çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Eğitimin önemli olduğunun farkında olarak, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için var gücümüzle gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.