0553 313 94 23

Başkan Şahin, çocukların isteğini yerine getirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, TOKİ ve Aşağıköy’de ikamet eden çocukların parklarını yeşillendirme talebini yerine getirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:04
Başkan Şahin, çocukların isteğini yerine getirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, TOKİ ve Aşağıköy’de ikamet eden çocukların parklarını yeşillendirme talebini yerine getirdi.


Geçtiğimiz sene oynadıkları yeşil alanın bu yıl kuraklaştığını belirten çocuklar, bu alanın tekrar yeşillendirilmesi için başkan amcalarından yardım istemişlerdi. Bu talep üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ekiplere talimatı üzerine, Karasu Mevkisinde yer alan Çocuk Oyun Parkı ve etrafındaki alanın yeşillendirme çalışması tamamlanarak, çocukların hizmetine sunuldu.Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.


Öte yandan alanda Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu
    1. Türk ile Suriyeli çocuklar, judo..
    2. Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu:..
    3. Endonezya'da çakmak fabrikasında..
    4. Ünlü araştırma duyurdu: Son sonuçları...
    5. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    6. Antalya'da minibüsle tur midibüsü..
    7. Uyuşturucu satarken değil,..
    8. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    9. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    10. Alaşehir Belediyesinin jeotermal..
    11. Adıyaman’da taşımacılığın böylesi
    12. Yardıma muhtaçların yüzü güldü
    13. Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli..
    14. Skytrax’tan TAV “primeclass”a ödül
    15. Demir'den S-400 açıklaması
    16. DERLEME - Araklı'daki sel
    17. Sisi Mursi'nin mezarını sadece..
    18. Hırsızlık zanlısı güven timlerine..
    19. Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı!
    20. Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik..
    21. Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli
    22. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    23. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    24. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    25. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    26. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    27. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    28. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    29. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    30. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj