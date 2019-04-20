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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Şahin: "Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde yaşanan bu saldırı tesadüf değildir"

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olması ve 6 askerin yaralanmasına ilişkin mesaj yayımladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:10
Başkan Şahin: "Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde yaşanan bu saldırı tesadüf değildir"

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olması ve 6 askerin yaralanmasına ilişkin mesaj yayımladı.


Başkan Şahin yayımladığı mesajında, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimizin şehit olduğunu 6 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti Osmaneli halkı her zaman devletinin, milletinin, bayrağının, vatanın yanında ve emrindedir. Bugüne kadar kurduğu 16 Türk devleti ile her zaman dünyada lider olmuş biz Türkler, 17’nci Türk Devleti Türkiye Cumhuriyeti ile de emperyalizme ve teröre dersini verecek güce sahibiz. Türkiye emperyalizmin her zaman hedefi olmuştur. Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde yaşanan bu saldırı tesadüf değildir. Seçim sonuçları ne olursa olsun önemli olan Türkiyedir. Tüm Türk dünyasının, tüm İslam aleminin, tüm ezilen halkların umudu ve savunucusu Türkiyedir. Ege’de silahlandırılan adalar, çevremizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorları, Akdeniz’de olup bittiler ile Türkiye ve onun Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gereken dersi vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Seçimler sonrası hep birlikte kendimize gelmeli, birlik ve beraberlik içinde emperyalizme karşı durmalıyız. Güneydoğuda ve Türkiye genelinde sonuna gelen terörizm unutmayalım ki en ufak bir gevşememiz de eskisinden daha beter tehdit unsuru olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:10
  1. doğa

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