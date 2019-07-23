Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)’in düzenlediği kahvaltıya katılarak aile ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Belirli zaman dilimlerinde kentteki sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez özel çocuklarla bir araya geldi. Dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada Belediye Başkanı Semih Şahin, üyelerin talep ve görüşlerini dinledi.

Her yönüyle güzel bir şehir için her kesimden insanımızla bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)’in düzenlediği kahvaltıya katılarak, planlanan faaliyetler hakkında bilgi topladık. Kıymetli üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

Dernek temsilcileri de düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.