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Başkan Şahin başarılı genç basketbolcuyu ağırladı

2014-2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ve kazandığı spor bursu ile ülkeyi Amerika’da temsil edecek olan 2002 doğumlu genç pivot oyuncusu Sahra Genç, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
Başkan Şahin başarılı genç basketbolcuyu ağırladı

2014-2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ve kazandığı spor bursu ile ülkeyi Amerika’da temsil edecek olan 2002 doğumlu genç pivot oyuncusu Sahra Genç, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.


Beraberinde aile üyeleri, Bilecik Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Aşkar ve dernek heyetinin de olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Şahin, genç sporcu ve ailesini tebrik etti. Bilecik Belediyesi olarak eğitim ve spora ilişkin imkanları ölçüsünde katkı vermeye hazır olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, “Elde ettiği spor bursu ile yeni sezonda ülkemizi Amerika’da temsil edecek olan sporcumuza hayatında sağlık ve başarılar diliyorum. Bizler de Bilecikliler olarak bu başarıdan büyük bir sevinç duyduk. Sporcumuza eğitim ve spor hayatında başarılar diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak, her zaman güzel çalışmaların yanında yer alacağız” ifadelerine yer verdi.


Sporcu Sahra Genç ise katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkür ederek, formasını hediye etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
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