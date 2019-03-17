Başkan Şahin: "Atakum’un yaşam standardını yükselteceğiz"

Atakum’un son yıllarda büyük göç aldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, yapacakları proje ve yatırımlarla Atakum’un yaşam standardını yükselteceklerini söyledi.

Başkan Şahin gençlere, Atakum’da geleceğe yönelik projelerini anlattı, desteklerini istedi. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy’un da yer aldığı kahvaltı programı sonrası gençlere hitap eden Zihni Şahin, sözlerine, Yeni Zellanda’daki camilere düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek başladı.

"Betonlaşmaya karşı daha çok yeşil alan"

Atakum’un gelecek 5 yılında yapmayı planladığı projelerini anlatan Başkan Zihni Şahin, "Atakum, Allah’ın her türlü güzelliği verdiği bir yer. Denizinin mavisiyle, sırtını yaslamış olduğu Kocadağ Yaylası’nın yeşiliyle bir yerleşim alanı. Durum böyle iken Atakum, hızla gelişen ve büyüyen bir kent. Atakum, 5 yılda 60 bin nüfus almış. Dolayısıyla betonlaşma kaçınılmaz oluyor. Bundan yola çıkarak, daha çok yeşil alan, daha çok spor alanları üretmek en önemli hedefimiz olacak. 10 binlerce öğrenciyi barındıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kamu okullarımızın yanısıra çok sayıda özel okullarımız, hep Atakum ilçemizde. Eğitim kurumlarının çokluğu ve öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle eğitime ayrı bir önem vereceğiz. 7 gün 24 saat hizmet verecek uyumayan dijital kütüphanemiz eğitime yönelik önemli yatırımlarımızın başında geliyor. Atakum’un sanayi şehri olması Atakum’a ihanet olur diye düşünüyoruz. Atakum inşallah, kültür, sanat, turizm kenti olma yolunda ilerleyecek. Küçük sanayi sitesi kuracağımızı söyledik. Bundaki amacımız arabası bozulan Tekkeköy’e gitmesin, ilçemizde bakım onarımını yapsın diyedir. Bunun yanısıra kültür sanat merkezi kuracağız. Atakum’u festivaller şehri yapacağız. Halkımızla da paylaştığımız projelerimiz ve yatırımlarımızla Atakum’un yaşam standardını yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.