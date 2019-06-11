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Başkan Şahan’dan hasat değerlendirmesi

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, hububat ve bakliyatlardaki hasat ile ilgili değerlendirmede bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 15:06
Başkan Şahan’dan hasat değerlendirmesi

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, hububat ve bakliyatlardaki hasat ile ilgili değerlendirmede bulundu.


Hububatlarda ve bakliyatlar da hasat sezonuna girildiğini ve biçerdöverlerin çalışmaya başladığını dile getiren Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kalite ve rekolteninnormal olduğu dile getirdi.


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Hasat sezonuna girmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz incelemelerde bazı bölgelerimizde rekolte ve verim normal şekilde seyretmekte olup bazı bölgelerimizde ise rekolte ve verim açısından azda olsa düşüş olduğu görülmüştür. Ekinlerin durumu ve çeşidine göre biçerdöver tabla ayarlarının yapılması önemlidir.Dane kaybına neden olan biçerdöverleri en yakın Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilsin” dedi.


Şahan, aynı zamanda anız yangınlarının doğa ve toprakta büyük zararlara sebebiyet verdiğini dile getirerek, üreticileri anız yakmamaları için uyardı.


Şahan, “Anız yakıldığında toprak içerisindeki faydalı canlıların ve organik maddelerin yanarak yok olmakta, sonuç olarak ürünlerimizde kalite ve rekoltede beklentimizin altında gerçekleşmektedir” dedi.


Başkan Şahan, çiftçilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:06
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