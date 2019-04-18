Başkan Sadıkoğlu’nun Berat Kandili mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Beraat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu mesajında, “Sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlarımızdan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz, aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili başta kendimiz olmak üzere çevremizdekileri affetme kapısını bizlere aralar. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Bu gece vesilesiyle her türlü fitne ve fesattan kendimizi ayrı tutmalıyız. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla İslam Âleminin ve Malatyalı hemşehrilerimizin Beraat Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, yapılan dua, istiğfar, tövbe ve tüm ibadetlerin kabulünü diliyorum” ifadelerine yer verdi.