0553 313 94 23

Başkan Sabırlı’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27
Başkan Sabırlı’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini, 3. yıldönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çıktığımız sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Devletin tüm kurum ve kuruluşları halk ile el ele vererek bu hain darbe girişimi bertaraf edilmiş ve ülkemizin daha aydınlık güzel yarınlara ulaşması için birlik ve beraberliği yeniden inşa edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    3. Erdoğan: "15 Temmuz'u unutmamak ve..
    4. Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce..
    5. 15 Temmuz şehitleri Bursa’da anıldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u..
    8. Erzurum Şehir Hastanesi’nin ışıkları..
    9. Erdoğan:"Milletimiz bir daha benzer..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu..
    11. Erdoğan: "Siyasi tarihimizin en büyük..
    12. Kozan’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    13. Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini..
    14. Germencik’te şehitler dualarla anıldı
    15. Fransa’dan boş tüfekli 'uçan asker'..
    16. Erdoğan15 Temmuz Müzesi'nde konuşuyor
    17. "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açılıyor
    18. AB'yi arkasına alan Yunanistan'dan..
    19. Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü
    20. TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”