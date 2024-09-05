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Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Merz görüşecek! Heyecan dolu anlar yaşatacak bir olay... O tarihte geliyor
Gündem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Merz görüşecek! Heyecan dolu anlar yaşatacak bir olay... O tarihte geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 19:20:00 - 2024-09-05 19:22:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Merz görüşecek! Heyecan dolu anlar yaşatacak bir olay... O tarihte geliyor

Haftalık Der Spiegel dergisine göre, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, 17 Eylül’den sonra Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek.

ALMANYA’da muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’in 17 Eylül’den sonra Ankara ve İstanbul’u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeyi planladığı belirtildi. Haftalık Der Spiegel dergisinin partiye yakın kaynaklara dayanarak dijital platformda yayımlanan haberinde, seyahati ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi ile CDU’nun oluşturduğu Federal Meclis Grubu’nun organize ettiğine yer verildi.

İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞECEK

Aynı zamanda CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olan ve gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde ana muhalefetin başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Friedrich Merz’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, NATO’daki gelişmeler ve Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş gibi konularla düzensiz göçü de görüşmesinin beklendiğine dikkat çekildi. CDU liderinin ayrıca İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği de belirtildi.

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