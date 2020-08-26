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Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü töreninde konuşuyor
Gündem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü. Töreninde konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:44:00 - 2020-08-26 11:47:27

Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama programları başladı.

Etkinlikler için bir gün önceden bölgeye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta incelemelerde bulundu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirilen ses ve ışık gösterisini izledi.

Ahlat'taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kurulduğu bildirildi.

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli düzenlenen kutlama programı kapsamında gençler ve sanatçılarla buluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, tarihi Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Akşam yemeğinde misafirlerimizle, sanatçılarımız, öğrencilerimizle bir araya geldiğini belirten Başkan Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem Malazgirt Zaferi'ne, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan emeği geçen herkese teşekkür etti.

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