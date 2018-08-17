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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7. kez dede oldu

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yeni bir üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün gece üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi.  Fatıma Serra’nın doğumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yedinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin Ali Tahir (3) ve Ömer Tayyip (10) adında iki oğulları var.

İşte Erdoğan'ın torunları...

Berat ve Esra Albayrak çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Sadık Eymen ailenin en küçük üyesi. Sadık Eymen'in Ahmet Akif (10) ve Mahinur (7) adlı iki kardeşi bulunuyor.

Sümeyye Erdoğan ile eşi Selçuk Bayraktar'ın ise Canan Aybüke isminde 1 çocukları var.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:59
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