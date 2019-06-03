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Başkan Recep Bozkurt’un Ramazan Bayramı mesajı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
Başkan Recep Bozkurt’un Ramazan Bayramı mesajı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt mesajında "Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerine sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bilinmelidir ki, bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Yüce Rabbim’den tüm İslam coğrafyasının barış, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin Müslüman ülkelerin yeniden dirilişi için bir fırsat olmasını umuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Şuhut halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
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