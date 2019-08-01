Başkan Recep Bozkurt’tan İlbank Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ankara’da İlbank Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’un Ankara çıkarmasında ilk durağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlbank Genel Müdürlüğü oldu. Başkan Bozkurt İlbank Müdürlüğü temasları kapsamında İlbank Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’i makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt ve Müdür Yardımcısı Baydemir bir süre hasbihal ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Ziyaret Şuhut Belediyesinin projeleri ile ilgili fikir alışverişleri ile devam etti. Başkan Bozkurt ziyaret esnasında Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Genel Müdür Yardımcısı Baydemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.