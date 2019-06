Başkan Rasim Arı, Nevşehir sokaklarında

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in çeşitli cadde ve sokaklarında gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Gittiği bir parkta vatandaşların masasına konuk olan Arı: “Halkımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu biliyor, milletimizin beklentilerine cevap vermek için de yoğun bir tempoda çalışıyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Gülbahçe ve Lale Caddesi’nde çalışma sahalarına gerçekleştirdiği denetimlerin ardından şehrin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Nevşehir sokaklarında yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Arı’ya özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Karşılaştığı gençlerle ve çocukların isteklerini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Arı, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Vatandaşlarla belediye hizmetlerine yönelik sohbetler gerçekleştiren Arı, onların belediyeden beklentilerini ve önerilerini dinleyerek gerçekleştirmeyi planladığı projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi olarak öncelikli hedeflerinin vatandaşlara kaliteli bir şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Arı, bunu yaparken de her zaman halkın görüşlere önem vereceklerini vurguladı. Şehri yönetmede ortak akla her daim kulak verdiklerini, istişare mekanizmasını işlettiklerini vurgulayan Başkan Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak kentin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek iradeye ve kararlılığa sahibiz. Halkımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu biliyor, milletimizin beklentilerine cevap vermek için de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak tüm birikimimiz ve enerjimizle vatandaşımızın bize verdiği desteğin karşılığını vermek için çalışıyoruz. Nevşehir’i her geçen gün ileriye taşıyoruz “ diye konuştu.