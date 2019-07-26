Başkan Rasim Arı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki temasları sırasında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i, AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Şahin’e bu güne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Arı, Nevşehir ile ilgili çeşitli projelere ilişkin Şahin ile istişarelerde bulundu. Arı, daha sonra ziyaretin anısına Şahin’e turkuaz çini kaftan hediye etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Arı’ya teşekkür eden Şahin, seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı Arı’yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.