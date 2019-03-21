0553 313 94 23

Başkan Polat’ın Nevruz Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:02
Başkan Polat’ın Nevruz Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Nevruz Bayramının birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olması dileğinde bulunan Polat, mesajında, “Baharın gelişini simgeleyen ve yeni gün anlamına gelen Nevruz Bayramının tüm milletimize güzellikler ve yenilikler getirmesini diliyorum” dedi.


Polat, mesajında, “Nevruz Bayramı her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli 5 bin yıllık Türk tarihine dayalı bir bayramdır.Bu kültür mirasımız, bir taraftan insanı doğayla özdeşleştirirken, bir taraftan da kültür değerlerimizi perçinleyip, barış bilincinin yeşermesine vesile olmaktadır. Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta oluşturduğu zenginlikler gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan Nevruz Bayramının kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.Bu duygularla Türk milletinin Nevruz Bayramını kutluyor, tüm hemşehrilerimin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:02
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz okulunda keşfedilen sporcu Dünya 3.’sü oldu
    1. Yaz okulunda keşfedilen sporcu Dünya..
    2. Köylere konulan konteynerları vince..
    3. Bir dev şirket daha konkordato..
    4. Erkanlı Holding, 13’üncü Gayrimenkul..
    5. Hepsiburada'da yüzde 70'e varan..
    6. Düzgün, PERDER’de güven tazeledi
    7. Futbolun efsane isimleri o anları..
    8. Özbek: “Gençler değişimden yana”
    9. Döviz kurları
    10. Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir
    11. YTB’nin ’Türkiye Söyleşileri’..
    12. Organ bağışını anlatırken canlı..
    13. Öğrencilere sınav motivasyonu..
    14. Başkan Polat’ın Nevruz Bayramı mesajı
    15. Alaşehir ‘Marka şehir’ olma yolunda..
    16. İl KGK, ziyaret turuna ETSO ile başladı
    17. Bakan Akar: "Türk ve Müslüman..
    18. Rektör Karacoşkun Üniversite..
    19. Bir günde 4 bin öğrenci oy kullandı
    20. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!