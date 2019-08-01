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Başkan Pekyatırmacı’dan yaz kuran kursu öğrencilerine sürpriz ziyaret

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu’da yaz kuran kursu eğitimi alan öğrencileri Genç KOMEK Yaz Okulundaziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:23
Başkan Pekyatırmacı’dan yaz kuran kursu öğrencilerine sürpriz ziyaret

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu’da yaz kuran kursu eğitimi alan öğrencileri Genç KOMEK Yaz Okulundaziyaret etti.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müftülüğü ve merkez ilçe belediyeleri ile ortaklaşa düzenlenen Selçuklu’daki Yaz Kuran Kursunda eğitim alan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katıldı.


Eğlenceli vakit geçiren çocukların oyunlarına katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, güzel bir eğitim ortamında yeni arkadaşlıkların kurduklarını görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kaliteli bir eğitimin yanı sıra en eğlenceli vakitlerin de yaz kurslarında geçtiğine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, yaz okullarına katılan çocukları tebrik ederek, başarılarının hem örgün eğitim aldıkları okullarında hem de sosyal hayatlarında artarak sürmesini temenni etti.



“Aldığınız bu eğitimler sosyal hayatınıza doğrudan etki edecektir”


Yaz okullarında alınan eğitimlerin sosyal hayata doğrudan etki edeceğini vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, Yaz Okulunda planlanan aktivitelerin eğitimin bir parçası olduğunu, eğlenerek öğrenme modeli ile kişisel gelişime, bilgi ve becerilerin artırılmasına önemli derecede etki edeceğini belirtti.


Yaz kurslarında öğrenilen bilgilerin unutulmaması ve daha da geliştirilme noktasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Pekyatırmacı, öğrencileri büyük bir azimle çalışmaya, kitap okumaya ve spor yapmaya davet etti. Alışkanlıkların küçük yaşlarda kazanıldığına dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Sosyal hayatta başarılarınızı artıracak en temel unsurlardan bir tanesi okumaktır. Yaz tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Kuran kurslarında öğrendiğiniz temel dini bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklemeye çalışın. Kuranı Kerimi okumayı öğrendiyseniz mutlaka her gün her hafta okumaya gayret edin. Düzenli olarak kitap okumayı ihmal etmeyin. Size uygun olan beğendiğiniz bir spor dalında kendinizi geliştirin. Her zaman güzel alışkanlıkların güzel arkadaşlıkların örneğini oluşturun. Aile büyüklerinizi ve akrabalarınızı mutlaka ziyaret edin, onların hayır dualarını alın” dedi.


Ortalama günlük 400 çocuğun hizmet aldığı Yaz Okullarının 9 Ağustos 2019 tarihine kadar süreceği belirtildi. Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Eğitim Daire Başkanı Alper Oral, yaz okulu eğitmenleri ve kuran kursu öğretmenleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:23
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