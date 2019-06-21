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Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, halk günü ve Cuma buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:37
Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, halk günü ve Cuma buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmetlerinin değerlendirildiği vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Selçuklu’da birliktelik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen programlarda ilçe sakinleri, belediye hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve düşüncelerini Başkan Pekyatırmacı’ya birinci ağızdan iletirken, bu buluşmalar hizmet kalitesine katkı sağlıyor. Güne ilk olarak belediye meclis salonunda gerçekleştirilen halk günü buluşması ile başlayan Başkan Pekyatırmacı, daha sonra Cuma buluşmaları kapsamında Binkonutlar Mahallesi, Süleyman Çelebi Camiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı,kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü.


Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımıza, verimli ve kaliteli yeni projelerimize vesile olmaktadır. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.


Cuma buluşmasında okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Başkan Pekyatırmacı, “Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Selçuklu’ da spor ve sporcuya yatırıma devam ediyoruz. Selçuklu, bu alanda Türkiye’nin en önde gelen belediyeleri arasındadır. 76 tesisimizde yıl içinde 30 bine yakın sporcumuza hizmet veriyoruz. Tatil dönemine giren çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak için modern tesislerimizde çocuklarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan 77 kütüphanemizde, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını ve bilgi seviyelerini daha da geliştirmeleri için kütüphanelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Cuma buluşmasında Başkan Pekyatırmacı’ya, Binkonutlar Mahalle Muhtarı Fatih Keş, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:37
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