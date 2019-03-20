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Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş adamlarıyla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’ni ziyaret ederek dernek üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:13
Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş adamlarıyla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’ni ziyaret ederek dernek üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve iş adamlarıyla buluşmaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in de yer aldığı program kapsamında TÜMSİAD Konya Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ahmet Serçe ve dernek üyesi iş adamları görüşen Başkan Pekyatırmacı, Konya ve Selçuklu’nun yanı sıra gündem konuları hakkında iş adamlarıyla istişarelerde bulundu.



"İstişare kültürüne önem veriyoruz"


Konya sanayisinin her geçen gün büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Şehrin katma değerini artırmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliğini sürdürüyoruz. Yaptığımız ziyaret ve görüşmelerde iş adamlarımızın fikirlerini dinliyor, istişare kültürü doğrultusunda hizmetlerimizi planlıyoruz. Şehrin istihdamın arttırılması ve gelecek hedeflerine yürümesinde hepimize önemli görevler düşüyor. Ziyaretimiz vesilesiyle değerli fikirlerini bizlerle paylaşan TÜMSİAD üyesi iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Selçuklu değer katıyor"


Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, “Üye iş adamlarıyla birlikte ülkemizin ve Konya’nın kalkınması için faaliyet gösteriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla her zaman iş birliği içindeyiz ve iş adamlarımızla birlikte büyük ve güçlü Türkiye için çalışma yürütüyoruz" dedi.


Selçuklu Belediyesinin Konya’ya değer katacak önemli hizmetleri ilçeye kazandırdığını ifade eden Serçe, "Bütün bu çalışmalar hem ilçemizin hem de şehrimizin değerine değer kattı. Bütün bu hizmetlerden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımızı Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.



"Ekonomik istikrarın temelinde siyasi istikrar yatıyor"


Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, ekonomik istikrarın temelinde siyasi istikrarın yattığını ifade ederek, " Ülke olarak son 17 yılda demokrasiden ekonomiye sosyal politikalardan dış ilişkiye her alanda adeta sıçrama yaptık. Bu noktada 4,5 yıllık bir istikrar dönemi için de 31 Mart seçimleri çok önemli. İnşallah milletimizin kararı bu büyüme istikrar ortamının sürmesi yönünde olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:13
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