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Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu birlikte yönetiyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Kılınçarslan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:05
Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu birlikte yönetiyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Kılınçarslan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Elmas Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Selçuklu’da belediyecilik başarısının temelinde istişare kültürü ve güçlü iletişimin yattığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye hizmetlerimizi mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde ve halkımız ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimiz bize güven veriyor. Gerçekleştirdiğimiz Cuma Buluşmaları ve Halk Günü Organizasyonları ile her fırsatta hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Böylece Selçuklu’da hizmetler daha da bereketleniyor" ifadelerini kullandı.


Yapılan hizmetlerin tümünde planlı gelişmeye ve bölgenin ihtiyaçlarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesinin planlı yapılaşmasıyla örnek bir mahalle statüsünde olduğunu, mahalle sakinleriyle ortak hareket ederek devam eden çalışmalarının sona ereceğini kaydetti. Tüm hizmet planlarını verimlilik, tasarruf, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun her bölgesinde devam eden altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projelerine kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde kazandırıldığını söyledi. İlçede hemşehrilerin fikirlerinin, yapılan çalışmalara yön verme açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, yatırımlara başlamak kadar zamanında tamamlanması için de tüm ekiplerin koordineli olarak çalıştığını, diğer mahallelerde de istişare toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini belirtti.


Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:05
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