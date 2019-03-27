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Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu örnek bir ilçe olmaya devam edecek"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında sanayi çalışanı gençlere tecrübe paylaşımında bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu örnek bir ilçe olmaya devam edecek"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında sanayi çalışanı gençlere tecrübe paylaşımında bulundu.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen "İşin Ehlinden" tecrübe paylaşım programının bu haftaki konuğu oldu. Ali Okutan Çalışan Gençlik Merkezinde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, sanayi çalışanı gençlere belediye faaliyetleri, Konya ve ülke gündemine dair görüşlerini aktardı.


Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Türkiye’de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir projenin Selçuklu’da uygulandığını belirtti. Vural, projelerin sanayi gençliğine sosyal ve kültürel hayata zenginlik kattığını söyledi.



"Türkiye rol biçilen değil, rol biçen bir ülkedir"


AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’nin refah ve büyümede büyük bir ivme kaydettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Bu büyüme sürecinde ülkemize hem yurt içinden hem de yurt dışından kaynak üretildi. Bu kaynağın üretilmesinde temel olan güven ve istikrardı. Ülkemizin yapısı gereği ülkemizden beklentiler çok. Bizden beklentisi, ümidi olan ülkelerin yanında Türkiye üzerinde kirli emelleri olan ve Türkiye ile beraber çevresindeki coğrafyaya şekil vermeye çalışan, bu coğrafyadan nemalanmak isteyen ülkeler var. Bunların temel gayeleri Türkiye’yi güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve ülkemizi kendileri tarafından yönetilebilir bir ülke haline getirmek. Bunları yaptıktan sonra da Türkiye’nin kaynaklarını kendi istedikleri şekilde yönetmek ve coğrafyamızdaki diğer ülkeleri de aynı şekilde yönetebilmek. Onların bu amaçlarını engelleyen tek şey Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü olması ve rol biçilen değil rol biçen bir ülke olmasıdır" şeklinde konuştu.



"Selçuklu’da hayatın her alanına değer katıyoruz"


Amaçlarının Selçuklu halkına en iyi şekilde hizmet edebilmek olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hayatın her alanına değer katacak güzel işlere imza atıldı. Ama Selçuklu hızla gelişen büyük bir merkez ilçedir. Bu sebeple daha yapılacak çok işimiz var. İlçemizde bu zamana kadar pek çok ihtiyacı karşılamış durumdayız. Bunun yanında yeni faaliyetleri de sürdürüyoruz. Spor salonları, mahalle konakları, kapalı pazar yerleri, anaokulları, yurt inşaatı, sağlık tesisleri gibi birçok tesisisin yapımı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlara her geçen gün yenilerini de ilave etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Programın sonunda Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
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