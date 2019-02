Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tatköy, Sulutas ve Sarayköy mahallerinde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Hafta sonunu Selçuklu’nun dış mahallelerinden Tatköy, Sulutas ve Sarayköy Mahallerinde hemşehri buluşmalara ayıran Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun tüm mahallelerine en iyi hizmeti götürmenin gayretinde olduklarını ifade ederek 31 Mart sonrasında da ilçe halkının standardını yükseltecek çalışmaları birlik ve beraberlik içinde sürdüreceklerini söyledi.

"Yatırımlarımız mahallelere değer katıyor"

İlçe merkezine uzak olan dış mahallelerde muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, Tatköy Mahallesine yapılan sosyal tesis ve ticaret merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, “Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece önemlidir. Dış mahallelerimize yaptığımız altyapı çalışmalarının yanı sıra, mahallelerimize kazandırdığımız tesislerimizde ayrı bir zenginlik katmaktadır. Hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

"Yeni hükumet sistemiyle talepler hızla çözüme kavuşuyor"

Tüm şer odaklarına karşı Türkiye’nin yeni hükumet sistemiyle daha da güçlendiğine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Ülkemize içten ve dıştan oluşturulan bütün baskılara rağmen 24 Haziran seçimlerinde alınan güzel bir netice ile Cumhurbaşkanımız, Başkanımız olarak görevine devam etmektedir. Yeni hükumet sistemiyle yerel yönetimlerde taleplerimiz daha hızlı çözülmektedir. Şimdi Cumhur İttifakıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu birlikteliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Konyamızda 31 ilçemizde ve merkez ilçelerde yine başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Hizmetlerimiz her alanda artarak devam ediyor. Önemli olan birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesidir. Cenabı Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bizler aslında yerelde yaptığımız her çalışma her hizmet, her başarı ile yine yerel yönetimlerde aldığımız yüksek neticeler Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katıyor. Hükumetimizin gücüne ve ülkemizin gücüne güç katıyor. Başkanımız gücünü milletinden alıyor. Milletimizin güçlü desteği ile güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden sonrada güzel bir istikrar süreci yaşayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Selçuklu için daha fazla hizmet üretmenin gayretindeyiz"

Selçuklu’da ilçenin tüm mahallelerinde standartları yükseltmek için gayretle çalıştıklarını kaydeden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, "İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmez. Sürekli zamana göre yeni ihtiyaçlar hasıl oluyor, şehirler değişiyor ve insanların istekleri değişiyor. Bizlerde belediye ve teşkilatlar olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sizlerin desteği ile daha fazla üretmenin gayreti içindeyiz. Selçuklu’da çok uyumlu bir ekibimiz var. İnşallah önümüzde iletişimin iyi olacağı ve birbirimizle daha güzel şeyler yapabileceğimiz süreçlerin başlangıcını yaşıyoruz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.