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Başkan Pekyatırmacı: "İstişare kültürünü devam ettiriyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Halkla İlişkiler çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
Başkan Pekyatırmacı: "İstişare kültürünü devam ettiriyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Halkla İlişkiler çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Selçuklu’da yaşayan vatandaşlarla sürekli olarak bir araya gelip esnaf ve vatandaşlarla istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, alışveriş merkezleri ileiş merkezlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu Teşkilat üyeleri de eşlik etti.


AK Parti Belediyeciliğinin ve Selçuklu Belediyesinin her zaman üzerinde durduğu gönüllere dokunabilmek anlayışından yola çıktıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu’da bir gelenek olan vatandaşlarımızla istişare kültürünü devam ettiriyoruz. Her hemşehrimize ulaşmaya ve onların fikirlerini almaya gayret ediyoruz ve Selçuklu’yu ortak akıl çerçevesinde birlikte yönetiyoruz. Çıktığımız hizmet yarışında her fırsatta hemşehrilerimizle iç içe olduk ve hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Bu yolda her yaş grubundan insanımıza çözüm üretiyoruz. Selçuklu’nun bugün olduğu gibi gelecekte de cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. Selçuklu artık sadece Konya’nın değil Türkiye’nin örnek gösterilen metropol belediyeleri arasında yerini aldı. Bu başarımızda bize dualarıyla destek olan, fikir, öneri ve eleştirileri ile katkı sunan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde, şehrimizde ve Selçuklu’da birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye gideceğimize inancımız tam. İnşallah hemşehrilerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı aynı heyecan ve aşkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
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