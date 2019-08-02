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Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizin ‘Selçuklu’da mutluyuz’ demeleri için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:20
Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizin ‘Selçuklu’da mutluyuz’ demeleri için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı bu hafta Yazır Mahallesinde bulunan Selçuklu Otogar Zeki Altındağ Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.


Selçuklu’nun, Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardının her geçen gün arttığını belirten Başkan Pekyatırmacı, “İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda bir taraftan eğitim tesisleri, öğrenci yurtları ve spor salonları yaparken, diğer yandan emekli lokalleri, kapalı pazar alanları, sağlık tesisleri yapıyoruz. Altyapı, yeşil alan ve temizlik hizmetleri ile Selçuklu’nun fiziki standardını yükseltirken ‘Yaz Spor Okulu’ ve ‘Bilecik Kültür Turu’ gibi sportif ve kültürel organizasyonlarla her yaştan insanımıza dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:20
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