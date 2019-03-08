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Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehri ve kardeşlik hukukumuz ön plandadır”

Cuma buluşmaları kapsamında Hacıkaymak Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıkaymak Camisinde kılınan Cuma namazı sonrası mahalle sakinlerinden gelen istek ve önerileri dinledi.

08 Mart 2019 Cuma 16:54
Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehri ve kardeşlik hukukumuz ön plandadır”

Cuma buluşmaları kapsamında Hacıkaymak Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıkaymak Camisinde kılınan Cuma namazı sonrası mahalle sakinlerinden gelen istek ve önerileri dinledi.


Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmaların bu haftaki adresi Hacıkaymak Mahallesi oldu. Hacıkaymak Camisinde kılınan Cuma Namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Belediye yönetim kadrosuyla birlikte cuma gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizle birlikte olduğumuz bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Selçuklu’da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz. Hemşehri ve kardeşlik hukukumuz her zaman ön plandadır" şeklinde konuştu.


Belediyecilikte hizmet etmenin yanı sıra gönüllere de girmenin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini uygulamak için çalışıyoruz. Güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiğimiz Selçuklu’da halkımızla güçlü bir bağımız var. Bunda en önemli etken iletişim bağlarını sağlam tutarak daima halkımızla iç içe olmamızdır. Geleneksel hale getirdiğimiz ve halkımızın yoğun ilgisi ile devam eden Cuma buluşmalarımızı çok geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimizin tamamında görüş alış verişinde bulunduğumuz istişare kültürüne geniş yer veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Cuma buluşmalarında Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, ilçe teşkilat üyeleri, Hacıkaymak Mahalle Muhtarı Emir Güney, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:54
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