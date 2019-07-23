0553 313 94 23

Başkan Pekyatırmacı Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:33
Başkan Pekyatırmacı Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Selçuklu Belediye Ahmet Pekyatırmacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Medya sektörü zor ve meşakkatli bir meslektir. Günün 24 saati görev başında kalmayı gerektirir. Basın çalışanları toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyor, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstleniyorlar. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir” dedi.


Başkan Pekyatırmacı mesajının devamında, "Özelde ilimiz ve ilçemizle ilgili haberlerde birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, duyarlı, özverili ve sorumlu habercilik anlayışıyla basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı
    1. Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı
    2. Minik öğrenciler yaz tatilini..
    3. Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang..
    4. İYİ Partili Parlak’ın Basın Bayramı..
    5. Turizm acenteleri Sındırgı’da buluştu
    6. Darbeciler mahkemede de rahat..
    7. Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    8. Tam 271 milyon dolar sahte para.....
    9. Dere kenarında korkunç infaz!
    10. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    12. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    13. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    14. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    15. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    16. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    17. Emekli maaşları farkı ne zaman..
    18. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    19. Denizde rahatsızlanan kadını..
    20. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    21. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    22. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    23. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    24. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    25. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    26. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    27. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    28. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    29. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    30. Muğla jandarmasından sahte içki ve..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi