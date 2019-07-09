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Başkan Pekyatırmacı: “Daha güzel bir Selçuklu için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönem meclis üyeleri için düzenlenen inceleme gezisinde ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde tanıttı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:22
Başkan Pekyatırmacı: “Daha güzel bir Selçuklu için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönem meclis üyeleri için düzenlenen inceleme gezisinde ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde tanıttı.


Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin merkezinden en uzak bölgesine kadar kazandırılan yatırımlar, yeni dönem meclis üyelerine tanıtıldı. İnceleme gezisine katılan ve yapılan tüm faaliyetler konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren sosyal tesisleri, spor merkezleri, mesire alanları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere yapımı tamamlanan ve devam eden hizmetleri yerinde tanıttı. Program kapsamında geziye katılan meclis üyeleri Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi, Sille, Sille Baraj Park, Tropikal Kelebek Bahçesi gibi önemli yatırımları yerinde inceledi. Selçuklu Belediyesinin en prestijli yatırımlarından biri olan Selçuklu Kongre Merkezi ile inceleme gezisi sona ererken, belediye bünyesinde yapılan tüm faaliyetler konusunda meclis üyelerinin Selçuklu’yu daha yakından tanımaları sağlandı.


Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde, gerçekleştirilen yüzlerce hizmette meclis üyelerinin katkısının bulunduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönemde de meclis üyeleri ile birlikte Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacaklarını belirtti.



“Bütün meclis üyelerimiz samimiyetle ve gayretle hareket etmektedir”


Selçuklunun, Konya’nın yanı sıra Türkiye’ye de örnek ve değer katan hizmetler ürettiğine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu bugün 650 bin nüfusuyla ülkemizde 50 ilden daha büyük bir ilçe haline gelmiştir. İlçemizin kuruluşundan itibaren çok değerli hizmetler yerine getirildi. Her yıl hem nüfus oranımız artıyor, hem de hizmet alanımız genişliyor. Fakat daha yapılabilecek bir çok hizmetin olduğunu biliyoruz. Bu meclisimizin 2024 yılına çok önemli hizmetlere imkan sağlayacağına, çok önemli kararlar alacağına, ilçemize ve ilimize değer katacak yatırımlara imza atacaklarını düşünüyorum. Burada yer alan 45 meclis üyemiz hemşehrilerimize faydalı olacak çalışmaları yapabilmek için hazır durumdalar. Bütün meclis üyelerimiz samimiyetle ve gayretle hareket etmektedir. Bu yeni dönemde de öncelikli ihtiyaçların dikkate alındığı ve yediden yetmişe her yaştan bireyin faydalandığı sosyal, kültürel ve fiziki hizmetlerin yerine getirilmesi için büyük gayretle çalışıyoruz. Selçuklu’yu geleceğe taşıyacak yatımları ilçemize kazandırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışan, gayret gösteren ve emek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:22
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