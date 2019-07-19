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Başkan Pekyatırmacı: "Daha güçlü Türkiye için istihdama önem veriyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında 1.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:46
Başkan Pekyatırmacı: "Daha güçlü Türkiye için istihdama önem veriyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında 1. Organize Sanayi bölge sakinleri ile bir araya geldi.


Saray Cami’nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla buluşan Başkan Pekyatırmacı, esnaf ile sohbet etti. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada daha güçlü olması gerektiğini, bunun için de önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ülke kalkınmasında istihdamın önemine dikkat çekti. İstihdam imkanı sağlayan sanayi tesisleriyle ekonomiye doğrudan etki ettiklerini belirten Pekyatırmacı, “Eğer üretim, istihdam ve ihracat olursa kalkınabilir, üreterek dünya ile rekabet edebiliriz. Hem güçlü olmak ve hem de tüm dünya ülkeleri ile rekabet eden bir ülke olmak zorundayız. Ülkemizi hedefinden ayırmak isteyenler, bu istikrar ortamının bozulmasını isteyenlere rağmen işimize daha çok sahip çıkmalı, ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu süreçte sizlerin emekleri ve alın teri çok önemlidir. Emeklerinizin karşılığı bereketli olsun. Bizler de belediyeler olarak her platformda destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.


Selçuklu’nun daha da yaşanabilir bir ilçe olması için her görüşe değer verdiklerini, Cuma buluşmaları ile ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Cumanın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar Selçuklu’da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Allah beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.


Cuma buluşmalarında, Başkan Pekyatırmacı’ya Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:46
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