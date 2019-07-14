0553 313 94 23

Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet destanıdır"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet destanıdır"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yayınladığı mesajında, hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanının üzerinden 3 yıl geçtiğini söyleyerek "Milletin evlatlarına bu hainliği reva görenleri bu aziz millet asla affetmeyecektir. Özellikle yeni neslin ve gençlerimizin bu destanı iyi anlaması için 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi.



"Vatan hainlerine hiçbir zaman geçit yok”


15 Temmuz’un Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı bir başka millet destanı olduğunuifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “1071’de Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla başlayan bu mücadele Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan kahraman ecdadımızla devam etmiştir. Tarih boyuncavatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimiz 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş ve o karanlık gecede her yaştan vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı destansı bir direniş göstermiştir" ifadelerini kullandı.


Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkmak, bu kahramanlık destanını genç nesillere anlatmak ve daha güçlü bir Türkiye hedefi için sorumluluk bilinci ile çalışmamız gerektiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.



“15 Temmuz saat 20:00’de Mevlana Meydanında buluşalım”


15 Temmuz ve devamında meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerini iyi anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız diyen Başkan Pekyatırmacı, "Bunun için her yaştan kadın erkek tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz’un yıldönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Gününde saat 20.00’de Mevlana Meydanı’na buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine klip
    1. Özel öğrencilerden 15 Temmuz..
    2. Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz..
    3. TMSF'ye devredilen 885 şirketin aktifi..
    4. Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251..
    5. AA, ihanet gecesine ait yeni..
    6. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
    7. "Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi..
    8. "Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"
    9. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten..
    10. Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet..
    11. "Tek vatanımız var" diyerek şehit olan..
    12. Gaziyi kurtaran sağlık personeli 15..
    13. Kabotaj Bayramı’nda alamadığı bayrağı..
    14. TBMM'de bu hafta
    15. Erdoğan ve Putin’in ortak başarısı
    16. Muratpaşa’nın cimnastikçilerine milli..
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    18. Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine..
    19. Kamuda istihdam atağı
    20. Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
    21. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    22. Adli bilişim uzmanından internet..
    23. Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız,..
    24. Elazığ’da KPSS heyecanı
    25. GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
    26. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir..
    27. FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki..
    28. New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev..
    29. Erzurum’da paintball rüzgarı
    30. 17 yıldır iğne ve makas ile kumaşları..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi