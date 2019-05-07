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Başkan Pekmezci’den yatırımlara inceleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

07 Mayıs 2019 Salı 09:57
Başkan Pekmezci’den yatırımlara inceleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye yatırımlarını yerinde inceledi.


İncelemelerine ilk olarak yapımı devam eden Tarım Yerleşkesi’nden başlayan Belediye Başkanı Pekmezci, burada yetkililerden projenin gidişatı hakkında bilgi aldıktan sonra Şehir Parkı’nda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne geçti.Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü’den çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı, şehrin birçok noktasında toprakla buluşacak olan çeşitli türdeki fidanları inceledi.


Daha sonra Saklı Cennet Tatil Köyü’ne geçen Belediye Başkanı Pekmezci, özellikle yaz aylarında il dışından gelen misafirlerin gözde mekânı olan tatil köyünde tesisleri inceledi. Başkan Pekmezci, faaliyetler hakkında işletme personeli Mustafa Güncan’dan bilgi aldı.


İncelemeleri kapsamında son olarak Bayburt Belediyesi’nin Kaleardı Mahallesi’nde bulunan şantiyesine giden Başkan Pekmezci burada da üretilen parke ve bordürleri inceleyerek Şantiye Şefi Şeref Tutar’dan üretim süreci hakkında bilgi aldı.


Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye incelemeleri boyunca Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:57
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