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Başkan Pekmezci’den 15 Temmuz mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
Başkan Pekmezci’den 15 Temmuz mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“15 Temmuz 2016 akşamı çok önemli bir şey öğrendi dünya. Tarihte kendinden her zaman övgüyle ve sevgiyle söz ettiren bir ecdadın torunları olan aziz milletimiz Türkiye’de artık millete rağmen hiçbir girişimin sonuca ulaşamayacağını dosta düşmana eşine az rastlanır bir destan yazarak ilan etti.


Asker kılığına girmiş Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY)mensubu bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen askeri kalkışma devlet-millet dayanışması içinde bertaraf edilerek tarihe gömülmüş ve 15 Temmuz mazisi şan ve şerefle dolu milletimizin yazdığı yeni bir destan olarak tarihin sayfalarına altın yaldızlı harflerle nakşedilmiştir.


Sırtını rabbine dayayıp iradesine el uzatmaya çalışan, karanlıklardan beslenen şer odaklarının uşaklığını yapanları elleri boş çevirmiştir.Milletimiz inşallah şanlı tarihinden ve din-i mübininden aldığı güçle birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere yürüyecektir.


Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmez FETÖ’cülere geçit vermeyen şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum. “

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
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