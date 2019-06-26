0553 313 94 23

Başkan Pekmezci Türkiye birincisini ödüllendirildi

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı’nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
Başkan Pekmezci Türkiye birincisini ödüllendirildi

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı’nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci,sınavda çıkan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi olan Göktuğ Semih İstek’i tebrik ederek altınla ödüllendirdi.Pekmezci böyle bir öğrenciyi yetiştirdikleri ve Bayburt’a kazandırdıkları için ailesi ile milli eğitim camiasına teşekkür etti.


Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    1. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    2. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    3. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    4. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    5. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    6. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    7. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    8. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    9. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    10. Asya borsaları
    11. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    12. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    13. Engellilerin el emeği göz nuru..
    14. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    15. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    16. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    17. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    20. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    21. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    22. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    23. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    24. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    25. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    26. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    27. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    28. (Özel) Balkonun davetsiz misafiri
    29. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    30. Yaya geçidini yol sandı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi