Başkan Pekmezci, mesire alanında vatandaşlarla bir araya geldi Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hafta sonu tatilini mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek geçirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hafta sonu tatilini mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek geçirdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Yenişehir Parkı’nda piknik yaparak hoşça vakit geçiren vatandaşlar ve öğrencilerle hasbihal etti.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not aldıran Başkan Pekmezci, daha güzel bir Bayburt için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

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