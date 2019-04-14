Başkan Pekmezci, mesire alanında vatandaşlarla bir araya geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hafta sonu tatilini mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek geçirdi.14 Nisan 2019 Pazar 12:09
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hafta sonu tatilini mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek geçirdi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Yenişehir Parkı’nda piknik yaparak hoşça vakit geçiren vatandaşlar ve öğrencilerle hasbihal etti.
Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not aldıran Başkan Pekmezci, daha güzel bir Bayburt için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
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