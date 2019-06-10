Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle toplantı yaptı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Yapılan toplantıda belediye birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapan Başkan Pekmezci, müdürleri tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat verdi. Yaz sezonunda hızla başlayan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Pekmezci, "İlimiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Müdürlerimizin şehre hizmet adına gönülden çalıştıklarını biliyorum" dedi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli’de hazır bulundu.