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Başkan Pekmezci belediyenin toplam borcunun 149.229.892 TL olduğunu açıkladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci düzenlediği basın toplantısında belediyenin toplam borcunun 149.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
Başkan Pekmezci belediyenin toplam borcunun 149.229.892 TL olduğunu açıkladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci düzenlediği basın toplantısında belediyenin toplam borcunun 149.229.892 TL olduğunu açıkladı.


Bayburt Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Pekmezci, Mayıs ayı içerisinde hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı’yı rahmetle anarak, bir kez daha ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.


Başkan Pekmezci, mali konularla ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında, "150 Milyon TL borçla devraldığımız Bayburt Belediyesi’nin bizim 5 yıllık dönemimizde ödenmesi gereken borcu 75 Milyon 223 Bin TL’dir. Ayrıca belediyeyi devraldığımızdan bu tarafa 2 aylık süreçte ödediğimiz borç miktarı 3 Milyon 750 Bin TL olup belediyemizin bugün itibariyle borcu 146 Milyon 250 Bin TL’dir. Bu borçların kalem kalem neler olduğunu açıklayacak olursak; İller Bankası’na 102.557.016 TL, SGK’ya yapılandırılmış borç 19.333.268 TL, SGK’ya yapılandırıldıktan sonra yığılan borç 2.625.000 TL, Vergi Dairesi’ne yapılandırılmış borç 6.847.608 TL, Vergi Dairesi yapılandırmadan sonraki borç mevcut borç 3.337.000 TL, Devlet Su İşleri İsale Hattı Yapımı için 11.880.000 TL, Piyasaya Olan Borç 2.950.000 TL ve toplam borç 149.229.892 TL’dir" dedi.



Lazım olandan fazla alınan personel çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdi



Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi’nin çalışan sayıları hakkında verdiği bilgilerde ise, 53 memur, 84 işçi, 5 sözleşmeli memur, 184 şirket personeli olmak üzere toplamda 326 personel olduğunu, BAYBEL şirketinde belediye personel giderleri için belediye gelirlerinin yüzde 30’u ancak harcanabilirken bu yüzde 10’luk artış ile yüzde 40’a, bu oranın da aşılarak yüzde 43’e çıkarıldığını ve bakanlıktan olur istenmesine rağmen bakanlık tarafından reddedildiğini kaydetti.  Başkan Pekmezci, lazım olandan fazla alınan personellerin çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdiğini, İller Bankasına kesilen borcun ardından gelen para ile personelin maaşını vermekte sıkıntı çektiklerini ve buna göre bir planlamanın içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bundan borca sığınılıyor konusu anlaşılmasın, vaad ettiğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Fakat hemşehrilerimizin de bu gerçekleri bilmesi lazım" diye konuştu.



İşçi sayısı en yüksek döneminde



Bayburt Belediyesi çalışan sayısının 326 olduğunu ve bunun Bayburt Belediyesi tarihinin en yüksek rakamı olduğunu, bu yüzden göreve geldiği günden bu yana tek bir kişiyi dahi işe almadığını söyleyen Pekmezci, "Biz çalışan kardeşlerimizin her birine aynı gözle bakarız. Tabii onlarda işlerini Bayburt Belediyesi’ne yakışır şekilde yapmaları halinde. Aksi halde  belediyemize yakışmayan şeyler duyduğumuz kişileri de yasal yollarla icabına bakarız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
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