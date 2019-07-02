Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB başkanlığına seçildi Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birlik başkanlığına seçilirken,birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler seçildi.

Katip üyeliklere Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile Özkürtün Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin seçilirken encümen iyeliklerine ise Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş seçildi.

Toplantı seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra sona erdi.

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