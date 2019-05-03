Başkan Pekmezci, 21 Şubat Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 21 Şubat Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.03 Mayıs 2019 Cuma 10:00
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 21 Şubat Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.
21 Şubat Sanayi Sitesine giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kooperatif Başkanı Cengiz Kahraman ve sanayi esnafıyla istişarelerde bulundu.
Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Pekmezci, daha iyi hizmet için yeni projeler üreteceklerini kaydetti.
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