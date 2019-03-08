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Başkan Pekdaş: "Borçsuz belediye devrediyoruz"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, beş yıllık hizmet döneminin son meclis toplantısında, 150 yıllık belediyecilik geçmişine sahip Konak’ın ilk kadın belediye başkanı olmanın onurunu yaşadığını belirterek, birlikte çalıştığı meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:13
Başkan Pekdaş: "Borçsuz belediye devrediyoruz"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, beş yıllık hizmet döneminin son meclis toplantısında, 150 yıllık belediyecilik geçmişine sahip Konak’ın ilk kadın belediye başkanı olmanın onurunu yaşadığını belirterek, birlikte çalıştığı meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Beş yılın sonunda geride borç bırakmadıklarını dile getiren Pekdaş, "Dönemimizde Konak Belediye tarihinde en fazla kamulaştırma yapan ve araç filosunu da en fazla zenginleştiren belediye oldu" diye konuştu.


Konak Belediyesi’nin 2014-2019 yılı hizmet dönemi yapılan son meclis toplantısıyla tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen oturumun başında söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bir veda konuşması gerçekleştirdi. Şanslı bir kadın olduğunu belirten Pekdaş, "2010 yılında 102 yıllık İzmir Barosu’nun ilk kadın başkanı olma onurunu yaşamıştım, 2014 yılında da 150 yıllık belediye geçmişine sahip Konak’ın ilk kadın belediye başkanı olma onurunu yaşadım" dedi.



"Belediyenin araç filosunu da zenginleştiren belediye meclisi olduk"


Beş yıllık hizmet döneminde kamuculuğu her zaman ön planda tuttuğunu dile getiren Pekdaş, bir kuruş paranın bile hesabını vermek zorunda olduklarını belirterek, "Biz babamınız çiftliğini yönetmiyoruz, babamızın bütçesini de harcamıyoruz. Harcadığımız para hemşehrilerimizin ödedikleri vergilerden. Ayağında naylon pabuçla vergisini ödemeye gelen, yediği ekmekten tasarruf ederek vergisini ödeyen hemşehrilerimizin paralarını harcıyoruz. Yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, kullandığımız elektriğin içinde hep vergi var. Şeffaflık sözde kalmadı bizde. Meclis üyesi ve bürokrat arkadaşlarım buna dikkatle riayet etti. Dönemimizde Konak Belediye tarihinde en fazla kamulaştırma yapan ve belediyenin araç filosunu da zenginleştiren belediye meclisi olduk" diye konuştu.


Kamunun görevinin dezavantajlı vatandaşlara eşit hizmeti götürmek, onların da kamu kaynakları aracılığı kentin değerlerinden faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Pekdaş, "Belediyeciliğin en güzel tarafı tanıdığınız veya tanımadığınız herkese fayda sağlamak, onların mutlu olması için çalışmaktır. Konak’ta borçsuz bir belediye devrediyorsak, çalışanlarımızın maaşlarını eksiksiz ve zamanında ödüyorsak bu meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızın özverili çalışmaları sayesindedir. Liyakatlı çalışanlarımızla, hep birlikte bunu gerçekleştirdik. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Başkan Pekdaş’ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Ahmet Karadağ da, kısa bir veda konuşması yaptı. Karadağ, "Halkımıza en iyi hizmeti vermek için ellimizden geleni yaptık. Bizden sonra meclis üyeliği yapacak arkadaşlarımız da bu ülkenin çıkarları için bizden daha fazla cesaretli olsunlar. İyi insanlar, kötü insanlardan daha cesaretli olmak zorunda. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitleri de rahmetle anıyoruz" diye konuştu.


Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gurup Sözcüsü Ünal Özsır da, halkın kendilerine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti. Beş yıllık hizmet döneminin son meclis toplantısı olması nedeniyle zaman zaman veda konuşmalarında duygusal anlar da yaşandı. Meclis toplantısının sonunda Sema Pekdaş ve meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:13
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