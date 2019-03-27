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Başkan Pekdaş, alkışlar arasında veda etti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, beş yıllık görev süresinin sona ereceği 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek personelle vedalaştı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:47
Başkan Pekdaş, alkışlar arasında veda etti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, beş yıllık görev süresinin sona ereceği 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek personelle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde çalışanlar, Pekdaş’ı alkışlarla uğurladı.


İzmir’in ilk kadın baro başkanıyken 2014 yılında belediye başkan adaylığı için istifa edip Konak’ın tarihindeki ilk kadın belediye başkanı seçilen Sema Pekdaş, beş yıllık görev süresinin dolmasına sayılı günler kala belediye personeliyle vedalaştı. Konak Belediyesi’nin farklı noktalarda hizmet veren birimlerini tek tek ziyaret eden Pekdaş, beş yıl birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Temizlik işleri, park ve bahçeler, fen işleri, mali hizmetler ve Basmane’deki iki merkez binadaki personeli ofislerinde ziyaret eden Pekdaş, İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta beş yılda birçok ilki birlikte imza attıklarını söyledi. Tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle geldiklerini vurgulayan Pekdaş, emekleri için çalışanlara teşekkür etti. Pekdaş, “Hayatta başlangıçlar ve sonlar vardır. Bir dönem bitti. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” diyerek çalışanlardan helallik istedi. Belediye çalışanları da çok sevdikleri başkanlarına verdiği emek ve kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.


Görev süresi boyunca en iyi hizmeti üretmek için geceli gündüzlü birlikte çalıştığı personele yeni dönemde başarılar dileyen Başkan Pekdaş, “Kentimize gücümüzü aksatmadan hizmet etmeyi sürdürün. Bu memleketin çalışan, üreten insana ihtiyacı var. Yaptığınız işi yaparken aynı zamanda çocuğunuza, eşinize, annenize ve babanıza hizmet ettiğinizi unutmayın. Bu yüzden hiç bir şekilde işinizi aksatmadan yapın. Çalışmak önemlidir, alın teri kıymetlidir. Hepinize bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” dedi.


Gittiği her birimde çiçeklerle karşılanan Pekdaş, “Hayat devam ediyor. Sağlığınız yerinde olsun gerisi gelir. Mutluluk başarı, huzur hep sizinle olsun. Hoşça kalın” diyerek çalışma arkadaşlarına veda etti. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada çalışanlar da başkanlarını gözyaşı ve alkışlarla uğurladı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:47
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