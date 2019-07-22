Başkan Pehlivan, “Tesislerimizi entegre edemezsek rekabet şansımız olmayacak”

Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek, Filyos’taki Endüstri ve Liman Bölgesi’nden Karabük olarak istifade edilemeyeceği konusundaki sıkıntıların çözülmesi için yardım istedi.

31 Mart Seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarına yönelik ’3T’ adını verdiği ’teşekkür, takdir ve tebrik’ konulu ziyaret kapsamında Karabük’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, yapım sürecinde olan Filyos Limanının Karabük sanayicisi için önemli olduğunu söyledi. Baylan, Karabük’te 1990 yıllarına kadar 53 tane olan demir çelik yan sanayi haddecilerin sayısının 22’ye düştüğünü belirterek, “Düşmemizin sebebi denize ve limana uzak oluşumuzdur.O yüzden Filyos Liman Projesi bizim için olmazsa olmazımız. Biz 50 senedir hayal ettiğimiz Filyos Limanının Zonguldak ve Bartın dan fazla hep siyasi anlamda dile getirdik, yatırımları takip ettik ve ödenekler aldırdık. Bu noktada Filyos Limanıalt yapısının Ekim sonuna kadar biteceğini, Ekimin sonundan sonra da üst yapısının ihale edileceğini bu arada 6 milyon metrekare olan bir alanda 1 milyon 800 bin dönüm araziyi bir özel firmaya verildiğini, aynı firmanın yan kuruluşuna buranın Organize ve Endüstri alanı müteşebbis heyetinin başına getirildi. Biz Karabük Haddeciler olarak müracaatımızı yaptık. 3 milyon 150 bin metrekare için Sanayi Bakanlığına müracaatımızı yaptık. Bakanlık ile bürokratlar arasında bir çelişki olduğunu görüyoruz. Bakanlık olumlu bakıyor, bürokratlar burada bacalı sanayi olmayacak diyor” dedi.

Baylan50 yıldır hayal edilen bir limanda Karabük’ün yer alamaması sonrası sıkıntılar yaşayacağını ifade ederek, “Karabük’teki tesislerimizi oraya entegre edemezsek rekabet etme şansımızın olmayacağını ve 22 tane haddanenin kapanacağını, zora gireceğini özellikle KARDEMİR ve Karabük TSO ile haddecilerinin söz sahibi olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.