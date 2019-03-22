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Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine konuk oldu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, evde bakım hizmeti verilen yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

22 Mart 2019 Cuma 12:41
Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine konuk oldu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, evde bakım hizmeti verilen yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.


Pamuk, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti verilen Barış Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Feride Yıldırım ile Bahçe Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Selah Güngör Uçak’ın evlerine konuk oldu. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerinde yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Pamuk, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Sohbette, 85 yaşında şiir yazmaya devam eden ve bir şiir kitabı da olan Uçak, kendi yazdığı şiirlerin yer aldığı “Güngör Dedenin Şiir Dünyası” adlı defterini imzalayıp Başkan Pamuk’a hediye etti. Duygularını dile getiren Feride Yıldırım ile Güngör Uçak, kendilerine sunulan hizmet ve gösterilen ilgi dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ettiler.



“Her zaman ve her koşulda yaşlılarımızın yanındayız”


Ziyaretlerinin ardından Yaşlılar Haftası dolayısıyla açıklama yapan Pamuk, “Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır. Her zaman ve her koşulda yanlarındayız. Onların hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de yaşadıkları ortamları güvenli ve sağlıklı hale getirmek bizlerin asli görevleri arasındadır. Yaşlı insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duaları ile güzel dilekleri, bizim için en anlamlı mükafattır. Onlar için gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Amacımız, kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, onları koruyup sahip çıkmak, dertlerini, sıkıntılarını çözmek; aynı zamanda da devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak” dedi.



Evde bakım hizmetinde 2 bin kişiye ulaşıldı


Öte yandan, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kentte yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlar için hayata geçirilen ’Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti’ kapsamında, bugüne dek yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldığı bildirildi. Belediye ve vakfa bağlı ekiplerin, ilçeyi baştan sona tarayarak ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edip, kişisel bakım ve ev temizliği, gıda temini, yaşlılık, engellilik ve dulluk maaşı bağlanması gibi hizmetleri yerine getirdikleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:41
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