Başkan Pamuk, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ziyaretlerikapsamında Adanalıoğlu, Karacailyas ve Yeşilçimen’i ziyaret ederek vatandaşlarlabir araya geldi.

İlk olarak Adanalıoğlu Mahallesi’nde Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı veyenileme çalışmaları tamamlanan bin kişilik ‘Adanalıoğlu Çok Amaçlı Mahalle veTaziye Evin’inde incelemelerde bulunan Pamuk, kendisine yoğun il gösteren mahallesakinleriyle sohbet etti. Bir yandan vatandaşları dinleyen Pamuk, diğer yandan dabelediye olarak Adanalıoğlu’na sundukları hizmetleri ve bölgede yapılan çalışmalarıanlattı. Pamuk, vatandaşların dile getirdiği taleplerin, ihtiyaç ve eksikliklerin en kısasüre içinde belediye fen işleri ekipleri tarafından giderileceğinin altını çizdi.

Akdeniz Belediyesi tarafından Yeşilçimen Mahallesi’nde yapımına başlanan taziyeevinin inşaatında da incelemelerde bulunan Pamuk, burada da mahalle sakinlerininisteklerini dinledi. Pamuk, gün içinde son olarak Karacailyas Futbol Tesisleri’ni gezdi.Tesisin bir takım eksikleri konusunda bilgi alan Pamuk, eksikliklerin ve gerekli tadilatınen kısa sürede tamamlanması için belediye yetkililerine talimat verdi.

Mahallelerine sunulan belediyecilik hizmetleri nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekküreden mahalle sakinleri de geçmişte görmedikleri belediyecilik hizmetlerinin büyükbölümünü son 2 yıl içinde alabildiklerini, özellikle de altyapı anlamında mahallelerinineksikliğinin büyük ölçüde giderildiğini dile getirdiler.